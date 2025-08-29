Itabuna vacina quase 8 mil animais na primeira semana da campanha contra a raiva A campanha de vacinação antirrábica em Itabuna começou com força total. Na primeira semana, entre os dias 18 e 24 de agosto, 7.792... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h18 ) twitter

Itabuna vacina quase 8 mil animais na primeira semana da campanha contra... Sociedade Online

A campanha de vacinação antirrábica em Itabuna começou com força total. Na primeira semana, entre os dias 18 e 24 de agosto, 7.792 cães e gatos foram vacinados, segundo a coordenadora de combate às endemias, Lucimar Ribeiro. O número representa quase 20% da meta estabelecida para este ano.

