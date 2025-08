Jerônimo Rodrigues destaca importância da Superbahia para economia e geração de empregos O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou nesta quarta-feira (6) da abertura da Superbahia 2025, maior feira do varejo... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h18 ) twitter

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou nesta quarta-feira (6) da abertura da Superbahia 2025, maior feira do varejo e atacado do Norte e Nordeste, realizada no Centro de Convenções de Salvador. Recém-chegado de Brasília, o chefe do Executivo baiano ressaltou o papel estratégico do evento para a economia estadual, tanto pela movimentação de negócios quanto pelo impacto na geração de empregos.

