Jerônimo Rodrigues fala sobre novo batalhão da PM em Itapuã
Durante o Balanço Geral de Sábado, exibido no último dia 23, os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam o capitão Aymar...
Durante o Balanço Geral de Sábado, exibido no último dia 23, os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam o capitão Aymar Schindler, subcomandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que anunciou com exclusividade a transformação da unidade em batalhão.
Durante o Balanço Geral de Sábado, exibido no último dia 23, os apresentadores Adriana Planzo e Luan Julião receberam o capitão Aymar Schindler, subcomandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que anunciou com exclusividade a transformação da unidade em batalhão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança em Itapuã!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança em Itapuã!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: