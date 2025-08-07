João Fonseca vira contra chinês e avança no Masters 1000 de Cincinnati
Foto: Dan Hamilton-Imagn Images
João Fonseca vira contra chinês e avança no Masters 1000 de Cincinnati. Brasileiro supera início instável, elimina Bu Yunchaokete e terá pela frente Alejandro Davidovich Fokina. Leia Mais em Sociedade Online:
