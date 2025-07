Jogador revela que teve medo de Trump no Mundial Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea viveu momento inusitado na entrega do troféu. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h59 ) twitter

Campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea viveu momento inusitado na entrega do troféu. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, permaneceu no palanque e levantou a taça com os jogadores do clube inglês.

Para saber mais sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

