Jogadora do Vitória vai representar o Brasil no Mundial de Fut 7

A camisa 10 do Vitória, Iana, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina de Seleções de Fut 7, que será disputada em Curitiba.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

