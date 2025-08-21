Jogadora do Vitória vai representar o Brasil no Mundial de Fut 7
A camisa 10 do Vitória, Iana, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina de Seleções de Fut 7, que será disputada em Curitiba.
A camisa 10 do Vitória, Iana Freitas, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina de Seleções de Fut 7, que será disputada em Curitiba.
A camisa 10 do Vitória, Iana Freitas, foi convocada para a Copa do Mundo Feminina de Seleções de Fut 7, que será disputada em Curitiba.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: