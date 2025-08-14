Jorge Araújo critica Agerba e alerta sobre possível pedágio dentro de Salvador
O vereador de Salvador, Jorge Araújo (União Brasil), fez duras críticas à Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) durante pronunciamento recente. Segundo ele, desde que a ViaBahia deixou a administração da BR-324, a agência reguladora "sumiu" e não tem exercido seu papel de fiscalização. “A ViaBahia foi embora e parece que levou junto a Agerba… ninguém vê, ninguém fala, ninguém conversa mais sobre a Agerba”, declarou.
