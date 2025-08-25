Jovem é resgatada por bombeiros após quase se afogar em praia de Salvador
Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros militares após se afogar na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde...
Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros militares após se afogar na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de sábado (23). O caso aconteceu já no final do turno da equipe do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, quando os agentes avistaram a vítima lutando contra as ondas ainda próxima à faixa de areia.
Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros militares após se afogar na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de sábado (23). O caso aconteceu já no final do turno da equipe do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, quando os agentes avistaram a vítima lutando contra as ondas ainda próxima à faixa de areia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este emocionante resgate!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este emocionante resgate!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: