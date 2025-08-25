Logo R7.com
Jovem é resgatada por bombeiros após quase se afogar em praia de Salvador

Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros militares após se afogar na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde...

Uma jovem de 26 anos foi resgatada por bombeiros militares após se afogar na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador, na tarde de sábado (23). O caso aconteceu já no final do turno da equipe do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, quando os agentes avistaram a vítima lutando contra as ondas ainda próxima à faixa de areia.

