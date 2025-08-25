Logo R7.com
Jovem é resgatado de sequestro durante festa clandestina no Subúrbio

Durante a tarde do último domingo (24), um jovem, filho de um policial militar, foi sequestrado no bairro de Paripe, na região de Tubarão...

Durante a tarde do último domingo (24), um jovem, filho de um policial militar, foi sequestrado no bairro de Paripe, na região de Tubarão, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Após receber a denúncia, equipes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e se dirigiram até a Rua Dr. Eduardo Dotto, onde localizaram o jovem durante uma festa clandestina. Ele foi resgatado e entregue ao pai. A PM também encerrou o evento e apreendeu nove motocicletas sem placas, com o apoio de um guincho da Transalvador.

