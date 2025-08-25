Jovem é resgatado de sequestro durante festa clandestina no Subúrbio Durante a tarde do último domingo (24), um jovem, filho de um policial militar, foi sequestrado no bairro de Paripe, na região de Tubarão... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem é resgatado de sequestro durante festa clandestina no Subúrbio Sociedade Online

Durante a tarde do último domingo (24), um jovem, filho de um policial militar, foi sequestrado no bairro de Paripe, na região de Tubarão, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Após receber a denúncia, equipes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e se dirigiram até a Rua Dr. Eduardo Dotto, onde localizaram o jovem durante uma festa clandestina. Ele foi resgatado e entregue ao pai. A PM também encerrou o evento e apreendeu nove motocicletas sem placas, com o apoio de um guincho da Transalvador.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Jovem é resgatada por bombeiros após quase se afogar em praia de Salvador

Bahia vence Santos e segue no G4 do Brasileirão

Veja a entrevista completa de Ângelo Magalhães, diretor de Iluminação Pública de Salvador