Jovem foge de blitz na Pituba, invade praça e destrói patrimônio público Na madrugada deste sábado (23), uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia no bairro da Pituba, em Salvador. Um jovem, ao avistar... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem foge de blitz na Pituba, invade praça e destrói patrimônio público Sociedade Online

Na madrugada deste sábado (23), uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia no bairro da Pituba, em Salvador. Um jovem, ao avistar uma blitz da operação Respeite a Vida, da Transalvador, realizou um retorno proibido sobre a faixa contínua de tráfego e fugiu em alta velocidade.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador

Mutirão de saúde realiza mais de 100 atendimentos no Hospital Universitário

Feirantes sentem queda parcial nos preços, mas vendas seguem fracas em Salvador