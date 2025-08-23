Jovem foge de blitz na Pituba, invade praça e destrói patrimônio público
Na madrugada deste sábado (23), uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia no bairro da Pituba, em Salvador. Um jovem, ao avistar...
Na madrugada deste sábado (23), uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia no bairro da Pituba, em Salvador. Um jovem, ao avistar uma blitz da operação Respeite a Vida, da Transalvador, realizou um retorno proibido sobre a faixa contínua de tráfego e fugiu em alta velocidade.
