Jovens são presos suspeitos de roubo em Vitória da Conquista
Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva...
Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Para mais detalhes sobre essa operação e os envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: