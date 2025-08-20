Jovens são presos suspeitos de roubo em Vitória da Conquista Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva... Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h00 ) twitter

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Para mais detalhes sobre essa operação e os envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

