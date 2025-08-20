Jovens são presos suspeitos de roubo em Vitória da Conquista

Logo R7.com
Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) a operação Emporium, que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

