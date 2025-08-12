“Ladrões fantasma” invadem lavanderia em Porto Seguro e furtam TV Dois homens disfarçados com lençóis invadiram e furtaram uma lavanderia na Rua Pero Vaz Caminha, no centro de Porto Seguro, na madrugada... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h58 ) twitter

Dois homens disfarçados com lençóis invadiram e furtaram uma lavanderia na Rua Pero Vaz Caminha, no centro de Porto Seguro, na madrugada de segunda-feira (11). As câmeras de segurança flagraram a dupla, que usava lençóis azul e rosa na cabeça, o que rendeu o apelido de "ladrões fantasma" nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse crime inusitado!

