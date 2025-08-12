Logo R7.com
“Ladrões fantasma” invadem lavanderia em Porto Seguro e furtam TV

Dois homens disfarçados com lençóis invadiram e furtaram uma lavanderia na Rua Pero Vaz Caminha, no centro de Porto Seguro, na madrugada...

Dois homens disfarçados com lençóis invadiram e furtaram uma lavanderia na Rua Pero Vaz Caminha, no centro de Porto Seguro, na madrugada de segunda-feira (11). As câmeras de segurança flagraram a dupla, que usava lençóis azul e rosa na cabeça, o que rendeu o apelido de "ladrões fantasma" nas redes sociais.

