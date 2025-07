Líder de grupo criminoso da Bahia é preso em São Paulo Quatro de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública teve o mandado cumprido em uma ação integrada com policiais... Sociedade Online|Do R7 04/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h57 ) twitter

Líder de grupo criminoso da Bahia é preso em São Paulo Sociedade Online

Integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Elvis Conceição Silva, o “Grude”, foi preso nesta quinta-feira (3), pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O mandado de prisão foi cumprido no município de Bauru, em São Paulo, durante uma ação integrada com a polícia judiciária paulista.

Para mais detalhes sobre essa importante operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

