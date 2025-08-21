Líder de grupo criminoso é preso durante operação da Polícia Civil em Salvador A ação “Fraus Última” cumpriu mandados de prisão, busca, apreensão e sequestro de bens, com foco na responsabilização patrimonial dos... Sociedade Online|Do R7 21/08/2025 - 11h22 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder de grupo criminoso é preso durante operação da Polícia Civil em... Sociedade Online

Um homem, apontado como líder de um grupo criminoso investigado por fraudes patrimoniais, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (21), em Itapuã, bairro de Salvador. A atividade da Polícia Civil integra a operação “Fraus Última”. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além do sequestro de bens relacionados ao investigado.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Jogadora do Vitória vai representar o Brasil no Mundial de Fut 7

Base do Vitória lidera grupo no Nordestão

Vitória intensifica treinos para enfrentar o Flamengo