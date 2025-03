Ligações cladestinas de energia abastecem 4 milhões de residências por mês Ações da Neoenergia Coelba na Bahia resultaram no desligamento de 160 mil irregularidades em 2024 Sociedade Online|Do R7 19/03/2025 - 17h36 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h36 ) twitter

Ligações cladestinas de energia abastecem 4 milhões de residencias por mês Sociedade Online/Sociedade Online

A Neoenergia Coelba na Bahia realizou ações de combate a ligações clandestinas, que resultou no desligamento de 160 mil irregularidades em 2024. Uma média de 437 fraudes encontradas por dia no estado. A energia recuperada no período foi de 496 milhões quilowatts/hora, que seria suficiente para abastecer cerca de 4 milhões de residências por 1 mês ou toda a cidade de Salvador por 50 dias.

