Linha 1 do metrô apresenta problemas nesta terça-feira (19)

De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h.

Sociedade Online|Do R7

Linha 1 do metrô apresenta problemas nesta terça-feira (19)

A Linha 1 do metrô de Salvador apresentou problemas na manhã desta terça-feira (19). De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h.

