Linha 1 do metrô apresenta problemas nesta terça-feira (19) De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h. Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h38 )

A Linha 1 do metrô de Salvador apresentou problemas na manhã desta terça-feira (19). De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h.

Para mais detalhes sobre a situação e as repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

