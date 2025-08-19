Linha 1 do metrô apresenta problemas nesta terça-feira (19)
De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h.
A Linha 1 do metrô de Salvador apresentou problemas na manhã desta terça-feira (19). De acordo com passageiros, trens ficaram parados em estações como Brotas, Bonocô e Águas Claras desde as 7h.
Para mais detalhes sobre a situação e as repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
