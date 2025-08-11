Linha B1 do BRT Salvador terá horário ampliado a partir desta segunda-feira (11)
A linha B1 do sistema BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, terá o horário de funcionamento ampliado e mais viagens a partir...
A linha B1 do sistema BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, terá o horário de funcionamento ampliado e mais viagens a partir desta segunda-feira (11).
A linha B1 do sistema BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, terá o horário de funcionamento ampliado e mais viagens a partir desta segunda-feira (11).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: