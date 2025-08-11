Linha B1 do BRT Salvador terá horário ampliado a partir desta segunda-feira (11) A linha B1 do sistema BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, terá o horário de funcionamento ampliado e mais viagens a partir... Sociedade Online|Do R7 11/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Linha B1 do BRT Salvador terá horário ampliado a partir desta segunda-feira... Sociedade Online

A linha B1 do sistema BRT Salvador, que liga a Rodoviária à Pituba, terá o horário de funcionamento ampliado e mais viagens a partir desta segunda-feira (11).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Detento aproveita banho de sol e foge de presídio em Salvador

Troca de tiros assusta moradores em Armação

Homem é preso suspeito de tráfico após tentar fugir da polícia