Linha B2 do BRT Salvador será ampliada até o Rio Vermelho no próximo dia 29

A partir de 29 de março, dia do aniversário de 476 anos de Salvador, a linha B2 do BRT Salvador será ampliada, passando a conectar a Estação Rodoviária ao bairro do Rio Vermelho. Atualmente, a linha segue até a Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e neste ponto retorna ao terminal de transbordo.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante mudança na mobilidade de Salvador!

