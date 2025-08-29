Liquida Bahia 2025 começa nesta sexta-feira (29)
Começa nesta sexta-feira (29) e segue até 7 de setembro a edição 2025 da Liquida Bahia, uma das maiores campanhas de promoção do varejo...
Começa nesta sexta-feira (29) e segue até 7 de setembro a edição 2025 da Liquida Bahia, uma das maiores campanhas de promoção do varejo baiano. Organizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL Bahia), a ação promete descontos de até 50% em lojas de diversos segmentos e sorteio de três carros 0 km.
