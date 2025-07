Madrugada de violência termina com triplo homicídio Três homens foram encontrados mortos, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, após uma madrugada... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 09h37 ) twitter

Madrugada de violência termina com triplo homicídio

Três homens foram encontrados mortos, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, após uma madrugada marcada por intensos tiroteios na região. As vítimas, ainda não identificadas oficialmente, apresentavam múltiplas marcas de disparos e estavam com os braços e pernas amarrados. Há indícios de tortura.

