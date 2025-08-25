Logo R7.com
Mais de 150 jovens são conduzidos à delegacia no Rio após furtos e vandalismo

Mais de 150 pessoas, em sua maioria menores de idade, foram conduzidas à delegacia pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, acusadas...

Mais de 150 pessoas, em sua maioria menores de idade, foram conduzidas à delegacia pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, acusadas de envolvimento em furtos e atos de vandalismo registrados no fim de semana. As ocorrências se concentraram em áreas de grande movimento, como as praias da Zona Sul, que tiveram aumento de frequentadores por conta do clima mais quente.

