Mais de 260kg de drogas são apreendidos no sudoeste da Bahia A ação aconteceu durante uma abordagem na BA-026, no município de Urandi, sudoeste da Bahia. Sociedade Online|Do R7 01/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h57 )

Mais de 260kg de drogas são apreendidos no sudoeste da Bahia

Aproximadamente 267kg de drogas foram apreendidas, por agentes da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) Brumado, na noite deste domingo (1). A ação aconteceu durante uma abordagem na BA-026, no município de Urandi, sudoeste da Bahia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão!

