Mais de 260kg de drogas são apreendidos no sudoeste da Bahia

A ação aconteceu durante uma abordagem na BA-026, no município de Urandi, sudoeste da Bahia.

Aproximadamente 267kg de drogas foram apreendidas, por agentes da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) Brumado, na noite deste domingo (1). A ação aconteceu durante uma abordagem na BA-026, no município de Urandi, sudoeste da Bahia.

