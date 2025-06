Mais de 700 aprovados são convocados pela Sesab para reforçar assistência à saúde A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou, neste sábado (28), no Diário Oficial do Estado (DOE), a segunda convocação... Sociedade Online|Do R7 29/06/2025 - 08h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 08h55 ) twitter

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou, neste sábado (28), no Diário Oficial do Estado (DOE), a segunda convocação do Processo Seletivo Simplificado REDA 001/2025, contemplando 780 profissionais aprovados. Os convocados atuarão em diversas áreas da saúde, em diferentes regiões do estado, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial.

Para mais detalhes sobre essa convocação e as próximas etapas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

