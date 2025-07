Mais de 800 aprovados são convocados para reforçar rede de saúde baiana A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) convocou, neste sábado (26), mais 810 aprovados no processo seletivo REDA 001/2025. A lista... Sociedade Online|Do R7 27/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 27/07/2025 - 11h18 ) twitter

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) convocou, neste sábado (26), mais 810 aprovados no processo seletivo REDA 001/2025. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado e marca a terceira chamada do certame, que prevê 3.778 contratações ao longo do ano.

