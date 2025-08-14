Maratona Salvador 2025 será em dois dias e pode bater recorde de inscritos

Logo R7.com
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira (14) que a Maratona Salvador 2025 acontecerá em dois dias, devido ao crescimento do número de participantes. A competição será nos dias 20 e 21 de setembro: no sábado acontecem as provas de 5 km e 10 km; no domingo, os percursos de 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona completa).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

