MEC inicia pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia 2025 O Ministério da Educação (MEC) começou nesta segunda-feira (25), a liberar a sexta parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 )

O Ministério da Educação (MEC) começou nesta segunda-feira (25), a liberar a sexta parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O benefício, no valor de R$ 200, corresponde ao incentivo-frequência e será pago de forma escalonada até 1º de setembro, de acordo com o mês de nascimento dos alunos inscritos no CadÚnico.

