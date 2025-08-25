Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

MEC inicia pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia 2025

O Ministério da Educação (MEC) começou nesta segunda-feira (25), a liberar a sexta parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

MEC inicia pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia 2025 Sociedade Online

O Ministério da Educação (MEC) começou nesta segunda-feira (25), a liberar a sexta parcela do programa Pé-de-Meia, voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O benefício, no valor de R$ 200, corresponde ao incentivo-frequência e será pago de forma escalonada até 1º de setembro, de acordo com o mês de nascimento dos alunos inscritos no CadÚnico.

Saiba mais sobre os detalhes e benefícios do programa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.