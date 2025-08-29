MEC paga sexta parcela do Pé-de-Meia a estudantes do ensino médio
O Ministério da Educação (MEC) iniciou nesta sexta-feira (29) o pagamento da sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025. Nesta etapa, recebem o benefício de R$ 200 os estudantes nascidos em setembro e outubro, matriculados no ensino médio da rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos, cerca de 3,4 milhões de alunos serão contemplados até a próxima segunda-feira (1º).
