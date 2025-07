Médica alerta para sintomas da catarata durante entrevista para Radio Sociedade Durante o programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, nesta terça-feira (15), a médica oftalmologista Paula Lavigne alertou... Sociedade Online|Do R7 15/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h38 ) twitter

Médica alerta para sintomas da catarata durante entrevista para Radio Sociedade

Durante o programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, nesta terça-feira (15), a médica oftalmologista Paula Lavigne alertou para os sintomas da catarata e destacou a importância de exames regulares, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Na entrevista, ela também anunciou o mutirão de atendimentos que será realizado pelo Alclin Hospital de Olhos nesta sexta-feira (18), com foco no diagnóstico e tratamento da doença.

Saiba mais sobre os sintomas e cuidados com a catarata consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

