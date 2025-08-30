Mega Sena pode pagar hoje R$ 8 milhões Neste sábado (30), o Brasil pode ganhar mais um milionário. Isso porque o concurso 2.908 da Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 8... Sociedade Online|Do R7 30/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h38 ) twitter

Mega Sena pode pagar hoje R$ 8 milhões Sociedade Online

Neste sábado (30), o Brasil pode ganhar mais um milionário. Isso porque o concurso 2.908 da Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 8 milhões. O sorteio será a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

