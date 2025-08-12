Mega-Sena pode pagar R$40mi nesta terça-feira A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (12) as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, que pode pagar até R$40 milhões... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h18 ) twitter

Mega-Sena pode pagar R$40mi nesta terça-feira Sociedade Online

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (12) as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, que pode pagar até R$40 milhões. Quem quiser arriscar a sorte, tem até as 19h (horário de Brasília) para realizar uma aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.

