Mega-Sena pode pagar R$40mi nesta terça-feira
A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (12) as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, que pode pagar até R$40 milhões...
A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (12) as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, que pode pagar até R$40 milhões. Quem quiser arriscar a sorte, tem até as 19h (horário de Brasília) para realizar uma aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.
A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (12) as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, que pode pagar até R$40 milhões. Quem quiser arriscar a sorte, tem até as 19h (horário de Brasília) para realizar uma aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet.
Não perca a chance de mudar sua vida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: