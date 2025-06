Sociedade Online |Do R7

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões nesta quinta-feira (26) Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra...

Nesta quinta-feira (26), as seis dezenas do concurso 2.880 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

