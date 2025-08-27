Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Megaoperação surpreende criminosos na Gamboa com apoio da Marinha e helicópteros

A Rádio Sociedade da Bahia registrou com exclusividade, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27), uma megaoperação policial...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Megaoperação surpreende criminosos na Gamboa com apoio da Marinha e helicópteros Sociedade Online

A Rádio Sociedade da Bahia registrou com exclusividade, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27), uma megaoperação policial no bairro da Gamboa, região central de Salvador, que contou com um forte esquema de segurança e o envolvimento de diversas forças policiais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa operação impressionante!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.