Mercado Modelo ficará fechado neste domingo (30)

Um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Mercado Modelo, ficará fechado neste domingo (30). De acordo com a assessoria de comunicação, a atividade será suspensa para a instalação de uma subestação de energia no local.

