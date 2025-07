Mesmo após furtar joias e dólares, criminoso não é preso em Feira de Santana Um homem de 50 anos, suspeito de ser o responsável por uma série de furtos em condomínios de alto padrão no bairro SIM, em Feira de... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mesmo após furtar joias e dólares, criminoso não é preso em Feira... Sociedade Online

Um homem de 50 anos, suspeito de ser o responsável por uma série de furtos em condomínios de alto padrão no bairro SIM, em Feira de Santana, foi identificado pela Polícia Civil na terça-feira (8). Os crimes resultaram no furto de joias, dólares em espécie, equipamentos eletrônicos e outros bens, com prejuízo estimado em mais de R$ 200 mil.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Ônibus da Avanço suspende linha por falta de combustível

Diretor de Iluminação critica impunidade: ‘Fica duas horas preso e volta a furtar’

Aumenta o número de armas apreendidas no 1° semestre na Bahia; veja números