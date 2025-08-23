Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador

O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador Sociedade Online

O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na orla da Barra, mesmo com previsão de tempo instável para o fim de semana, o movimento segue razoável. Turistas como Pedro e Luiz, vindos de Belo Horizonte, mostram que o clima não é um impeditivo para curtir a capital baiana. “É a terceira vez que venho, já peguei chuva antes e mesmo assim dá para aproveitar”, contou Pedro.

Para saber mais sobre como a chuva não desanima os visitantes e o impacto no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.