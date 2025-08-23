Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h18 ) twitter

Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador Sociedade Online

O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na orla da Barra, mesmo com previsão de tempo instável para o fim de semana, o movimento segue razoável. Turistas como Pedro e Luiz, vindos de Belo Horizonte, mostram que o clima não é um impeditivo para curtir a capital baiana. “É a terceira vez que venho, já peguei chuva antes e mesmo assim dá para aproveitar”, contou Pedro.

Para saber mais sobre como a chuva não desanima os visitantes e o impacto no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

