Mesmo com chuva, turistas e vendedores mantêm movimento em praia de Salvador
O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na...
O inverno baiano traz céu nublado, ventos e possibilidade de chuva, mas isso não tem afastado os turistas das praias de Salvador. Na orla da Barra, mesmo com previsão de tempo instável para o fim de semana, o movimento segue razoável. Turistas como Pedro e Luiz, vindos de Belo Horizonte, mostram que o clima não é um impeditivo para curtir a capital baiana. “É a terceira vez que venho, já peguei chuva antes e mesmo assim dá para aproveitar”, contou Pedro.
Para saber mais sobre como a chuva não desanima os visitantes e o impacto no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
