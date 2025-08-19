Metrô de Salvador fecha duas estações após falha

Logo R7.com
O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota...

O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota divulgada pela CCR Metrô Bahia, a operação entre as estações Campo da Pólvora e Lapa foi interrompida devido a uma falha operacional registrada desde a manhã de hoje.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

