Metrô de Salvador fecha duas estações após falha
O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota...
O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota divulgada pela CCR Metrô Bahia, a operação entre as estações Campo da Pólvora e Lapa foi interrompida devido a uma falha operacional registrada desde a manhã de hoje.
O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota divulgada pela CCR Metrô Bahia, a operação entre as estações Campo da Pólvora e Lapa foi interrompida devido a uma falha operacional registrada desde a manhã de hoje.
Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: