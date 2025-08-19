Metrô de Salvador fecha duas estações após falha O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha Sociedade Online

O metrô de Salvador voltou a apresentar problemas nesta terça-feira (19), causando dor de cabeça aos passageiros. De acordo com nota divulgada pela CCR Metrô Bahia, a operação entre as estações Campo da Pólvora e Lapa foi interrompida devido a uma falha operacional registrada desde a manhã de hoje.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Quatro pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil

Programa garante gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda

PRIMO RICO DO BAHIA PODE GASTAR QUASE R$ 1 BILHÃO PARA CONTRATAR 2 REFORÇOS