Metrô de Salvador normaliza operação após falha

A CCR Metrô Bahia, responsável pelo Sistema Metroviário de Salvador, informou nas redes sociais que os trens voltaram a operar normalmente

A CCR Metrô Bahia, responsável pelo Sistema Metroviário de Salvador, informou nas redes sociais que os trens voltaram a operar normalmente na tarde desta terça-feira (19), após instabilidades registradas desde as primeiras horas do dia. A operação chegou a ser suspensa entre as estações Campo da Pólvora e Lapa.

