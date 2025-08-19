Metrô de Salvador normaliza operação após falha
A CCR Metrô Bahia, responsável pelo Sistema Metroviário de Salvador, informou nas redes sociais que os trens voltaram a operar normalmente na tarde desta terça-feira (19), após instabilidades registradas desde as primeiras horas do dia. A operação chegou a ser suspensa entre as estações Campo da Pólvora e Lapa.
