Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Metrô opera com lentidão na manhã desta quarta-feira (13)

Usuários da Linha 2 do metrô enfrentaram dificuldades na manhã desta terça-feira (13) devido à operação lenta dos trens. Passageiros...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Metrô opera com lentidão na manhã desta quarta-feira (13) Sociedade Online

Usuários da Linha 2 do metrô enfrentaram dificuldades na manhã desta terça-feira (13) devido à operação lenta dos trens. Passageiros relataram atrasos significativos no trajeto e estações lotadas. O problema causou impactos principalmente no trecho entre as estações Flamboyant e Central, onde a circulação seguia com intervalos irregulares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.