Metrô vai funcionar 24h durante os festejos juninos

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai funcionar 24h durante os festejos juninos de 2025. De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o serviço, a partir das 5h de quarta-feira (18) até 23h59 de terça-feira (24), o transporte opera ininterruptamente, com reforço no atendimento.

