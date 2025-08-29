Logo R7.com
Moradores de Ipiaú protestam contra os altos preços do combustível

Moradores de Ipiaú organizam um protesto pacífico nesta sexta-feira (29), às 17h, no estacionamento da Praça Álvaro Jardim, contra...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Moradores de Ipiaú protestam contra os altos preços do combustível

Moradores de Ipiaú organizam um protesto pacífico nesta sexta-feira (29), às 17h, no estacionamento da Praça Álvaro Jardim, contra os altos preços dos combustíveis na cidade. O litro da gasolina chega a R$ 6,79, quase R$ 1 a mais do que em municípios vizinhos.

