Moradores de Ipiaú protestam contra os altos preços do combustível Sociedade Online

Moradores de Ipiaú organizam um protesto pacífico nesta sexta-feira (29), às 17h, no estacionamento da Praça Álvaro Jardim, contra os altos preços dos combustíveis na cidade. O litro da gasolina chega a R$ 6,79, quase R$ 1 a mais do que em municípios vizinhos.

Saiba mais sobre essa manifestação e suas reivindicações no nosso parceiro Sociedade Online.

