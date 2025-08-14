Moradores de Mata de São João denunciam abandono e esgoto a céu aberto Durante o quadro Pega Visão, exibido nesta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves visitou a Rua Porto Alegre, na comunidade de... Sociedade Online|Do R7 14/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h58 ) twitter

Durante o quadro Pega Visão, exibido nesta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves visitou a Rua Porto Alegre, na comunidade de Baixios, em Mata de São João, e ouviu denúncias graves de abandono por parte do poder público. Os moradores convivem há anos com esgoto a céu aberto, lixo acumulado e casas comprometidas pela umidade causada por enchentes.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as vozes dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

