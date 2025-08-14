Moradores de Mata de São João enfrentam falta d’água e fazem apelo ao prefeito
Durante o Pega Visão desta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves esteve na Vila Camaçari, na zona rural de Mata de São João, onde moradores denunciaram o grave problema da falta de abastecimento de água. Segundo eles, a situação se arrasta há anos sem solução.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação crítica.
