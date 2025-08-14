Moradores de Mata de São João enfrentam falta d’água e fazem apelo ao prefeito Durante o Pega Visão desta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves esteve na Vila Camaçari, na zona rural de Mata de São João,... Sociedade Online|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Mata de São João enfrentam falta d’água e fazem apelo... Sociedade Online

Durante o Pega Visão desta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves esteve na Vila Camaçari, na zona rural de Mata de São João, onde moradores denunciaram o grave problema da falta de abastecimento de água. Segundo eles, a situação se arrasta há anos sem solução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação crítica.

Leia Mais em Sociedade Online:

Acidentes com pipas alertam para os riscos da brincadeira perto da rede elétrica

Moradores de Mata de São João denunciam abandono e esgoto a céu aberto

Vitória informa cirurgia de Rúben Ismael e novidades para sócios