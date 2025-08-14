Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Moradores de Mata de São João enfrentam falta d’água e fazem apelo ao prefeito

Durante o Pega Visão desta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves esteve na Vila Camaçari, na zona rural de Mata de São João,...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Moradores de Mata de São João enfrentam falta d’água e fazem apelo... Sociedade Online

Durante o Pega Visão desta quinta-feira (14), o repórter Rogério Alves esteve na Vila Camaçari, na zona rural de Mata de São João, onde moradores denunciaram o grave problema da falta de abastecimento de água. Segundo eles, a situação se arrasta há anos sem solução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação crítica.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.