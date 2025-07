Mortes de motociclistas tem redução em Salvador A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou uma redução de 37% nas mortes de motociclistas no primeiro semestre... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h39 ) twitter

Mortes de motociclistas tem redução em Salvador Sociedade Online

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou uma redução de 37% nas mortes de motociclistas no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 22 óbitos este ano contra 35 no ano passado.

