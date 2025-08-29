Moto invade contramão e deixa dois feridos em São Sebastião do Passé

Logo R7.com
Dois homens ficaram feridos na noite desta quinta-feira (28) após serem atingidos por uma moto que invadiu a contramão na Praça 12 de Outubro, no centro de São Sebastião do Passé. As vítimas, Pedro Mateus e Rafael Silva, estavam em outra motocicleta quando foram surpreendidas pelo impacto.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

