Moto invade contramão e deixa dois feridos em São Sebastião do Passé Dois homens ficaram feridos na noite desta quinta-feira (28) após serem atingidos por uma moto que invadiu a contramão na Praça 12... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moto invade contramão e deixa dois feridos em São Sebastião do Passé Sociedade Online

Dois homens ficaram feridos na noite desta quinta-feira (28) após serem atingidos por uma moto que invadiu a contramão na Praça 12 de Outubro, no centro de São Sebastião do Passé. As vítimas, Pedro Mateus e Rafael Silva, estavam em outra motocicleta quando foram surpreendidas pelo impacto.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Cidade baiana atinge marca histórica de habitantes e lidera crescimento no estado

Bahia vence Fluminense e abre vantagem na Copa do Brasil

Servidores com salários altos aparecem como pré-selecionados no Minha Casa Minha Vida