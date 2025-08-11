MPBA inaugura espaço permanente de acolhimento a mulheres
O Ministério Público da Bahia (MPBA) inaugurou nesta segunda-feira (11), no Shopping Bela Vista, em Salvador, um espaço permanente...
O Ministério Público da Bahia (MPBA) inaugurou nesta segunda-feira (11), no Shopping Bela Vista, em Salvador, um espaço permanente de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero. É a primeira vez que uma estrutura desse tipo é implantada dentro de um estabelecimento privado.
O Ministério Público da Bahia (MPBA) inaugurou nesta segunda-feira (11), no Shopping Bela Vista, em Salvador, um espaço permanente de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero. É a primeira vez que uma estrutura desse tipo é implantada dentro de um estabelecimento privado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba mais sobre essa importante iniciativa.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: