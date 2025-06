MPBA leva serviços e projetos a Cachoeira em celebração ao 2 de Julho O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) levará uma série de serviços e projetos estratégicos ao município de Cachoeira nos dias... Sociedade Online|Do R7 17/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 07h56 ) twitter

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) levará uma série de serviços e projetos estratégicos ao município de Cachoeira nos dias 31 de junho e 1º de julho, em comemoração ao 2 de Julho, data que celebra a Independência da Bahia. A ação contará com a presença do procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, e marca a participação ativa da instituição na histórica celebração.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante iniciativa do MPBA!

