Mudança de comando: Fábio Carille é o novo técnico do Vitória! Após a saída de Thiago Carpini, o Leão agiu rápido e fechou com Carille, ex-Corinthians, Santos e Vasco. O contrato é de 1 ano e meio... Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h18 )

Após a saída de Thiago Carpini, o Leão agiu rápido e fechou com Carille, ex-Corinthians, Santos e Vasco. O contrato é de 1 ano e meio. A estreia pode rolar já neste sábado (12), contra o Internacional, fora de casa. Tudo depende da publicação no BID da CBF.

