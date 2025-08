Mulher é presa por perseguir família com criança em shopping A suspeita foi conduzida para Central de Flagrantes. Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é presa por perseguir família com criança em shopping Sociedade Online

Uma mulher foi presa neste domingo (3) após perseguir insistentemente uma família com uma criança. O caso aconteceu em um shopping de Maceió (AL), no bairro de Cruz das Almas. Ela foi contida pelos seguranças do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar (PM). A suspeita foi conduzida para Central de Flagrantes.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

DNIT fala sobre tráfego e rodovias baianas no Sociedade Urgente

Idoso vítima de sequestro é resgatado pela PM

Embasa orienta como se preparar para o desabastecimento desta terça (6)