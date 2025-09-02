Mulher investigada por stalking durante operação em Salvador
Suspeita também responde por ameaça, difamação, injúria e outros crimes.
Na manhã desta terça-feira (2), uma mulher investigada por stalking, foi presa pela Polícia Civil da Bahia, durante a deflagração da Operação Chase, em Salvador. A ação, coordenada pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), cumpriu mandados judiciais que têm como alvos suspeitos de praticar ainda os crimes de ameaça, difamação, injúria, descumprimento de medida protetiva, denunciação caluniosa e falsa identidade.
