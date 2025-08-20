Logo R7.com
Mulher morta em Lauro de Freitas será sepultada nesta quarta-feira (20)

O corpo da contadora Laiana Santana Costa Guedes, morta a marretadas pelo companheiro na noite da última terça-feira (19), será sepultado...

O corpo da contadora Laiana Santana Costa Guedes, morta a marretadas pelo companheiro na noite da última terça-feira (19), será sepultado na tarde desta quarta-feira (20), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

